Atelier Emploi Retraite Agence RENNES EST Rennes
Atelier Emploi Retraite Agence RENNES EST Rennes mercredi 24 juin 2026.
Atelier Emploi Retraite Agence RENNES EST Rennes Mercredi 24 juin, 13h45 Ille-et-Vilaine
Vous avez 59 ans et plus et souhaitez y voir clair sur votre future retraite.
Vous avez 59 ans et plus et souhaitez y voir clair sur votre future retraite. Venez comprendre vos droits et les bonnes démarches à effectuer en fonction de votre situation ! L’atelier Emploi Retraite est animé par des experts de l’assurance retraite et de l’emploi. D’une durée de 3 heures, cet atelier collectif est organisé en agence ou en format webinaire. Il aborde des points essentiels notamment : Quelles sont les modalités de départ et de calcul des montants de ma retraite ? Ai-je suffisamm
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-24T13:45:00.000+02:00
Fin : 2026-06-24T16:15:00.000+02:00
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https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/639192
Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine
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