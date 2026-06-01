Colloque – Défaire & refaire les technologies Amphi M’Hamed Drissi (INSA) Rennes 10 – 12 juin Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Le cycle « Défaire et refaire les technologies » se déroulera du 10 au 12 juin dans l’amphithéâtre M’Hamed Drissi de l’INSA Rennes (campus de Beaulieu).

Le cycle « Défaire et refaire les technologies » propose une exploration en deux temps des multiples manières de penser les technologies contemporaines. Il invite à passer d’une analyse conceptuelle et philosophique du numérique à l’exploration de pratiques sociales et matérielles de réinvention technologique.

La première étape de ce cycle, le mercredi 10 juin, prendra la forme d’une journée d’études, organisée par b< >com et l’Université de Rennes. Elle interrogera les cadres conceptuels et les héritages théoriques structurant aujourd’hui l’analyse du numérique afin d’étudier les possibilités de fondement d’une nouvelle discipline : la philosophie politique du numérique.

La seconde étape du cycle prolongera et déplacera cette réflexion. Les 11 et 12 juin, le colloque « (Re)prendre la main sur l’innovation », organisé par le LFPC (INSA Rennes), élargira la focale en se tournant vers les pratiques sociales, politiques et matérielles à travers lesquelles divers·es acteur·ices critiquent, stoppent, bifurquent, réparent ou réinstituent les trajectoires de l’innovation. En articulant terrains, expérimentations et gestes critiques, ce colloque explorera les conditions sociales et institutionnelles d’autres manières d’agir et de penser la technique.

Inscription obligatoire : [https://evento.renater.fr/survey/inscriptions-colloqu…-uvwynbu8](https://evento.renater.fr/survey/inscriptions-colloqu…-uvwynbu8)

Dans l’objectif d’être accessible à toutes et tous, le colloque a été pensé pour être le plus inclusif possible. Une partie de notre équipe est sensibilisée et formée à l’accompagnement des handicaps physiques, sensoriels et psychiques. Si une aide peut vous faciliter l’accès et la participation au colloque quel qu’en soit la raison (handicap psychique ou physique, état de santé, enjeux d’interculturalité etc.), vous pouvez cocher cette case. Un membre de notre équipe prendra contact avec vous pour mettre en place les mesures d’assistance utiles (accompagnement, placement privilégié dans les salles, documents à l’avance etc.). Vous pouvez également prendre contact directement avec Maël Goumri : [mael.goumri@insa-rennes.fr](mailto:mael.goumri@insa-rennes.fr) pour faire part de vos besoins ou pour toute question.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-10T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-12T17:00:00.000+02:00

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https://evento.renater.fr/survey/inscriptions-colloqu…-uvwynbu8

Amphi M’Hamed Drissi (INSA) 20 avenue des buttes de coësmes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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