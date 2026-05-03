3 artistes – 3 émotions Orangerie du Thabor Rennes 1 – 7 juin Ille-et-Vilaine

Sylvie Guével peint le vivant : des vagues et des animaux marins ou sauvages. Gilles Yves sculpte le métal avec des matériaux abandonnés. Martine Le Bidan peint des portraits vibrants de couleurs.

Bretonne, Sylvie Guével est une artiste peintre figurative engagée pour la préservation du vivant. A son échelle, elle aborde la biodiversité en alertant sur l’importance du poumon bleu de la planète illustré par ses tableaux de vagues, et sur les espèces animales en danger. Son art met en avant la beauté, les émotions et l’urgence autour de ce qu’elle défend ou cherche à préserver. Cela lui permet d’aborder ces sujets avec ceux qui y sont sensibles. L’Homme étant responsable de nombreux actes ayant mis la planète en danger, il est important pour Sylvie de sensibiliser sur l’impact que chacun peut avoir, et amener à faire réfléchir sur nos comportements.

Gil.S est installé à la Bouëxière et fait des sculptures en métal qui sont le fruit d’une simple idée : redonner une vie artistique à des matériaux abandonnés. Il récupère ainsi des morceaux de carrosserie et divers aciers, autour de chez lui. Si la plupart de ses sculptures sont figuratives, certaines tendent à l’abstraction, selon l’humeur de l’instant ou en fonction du matériau. Chaque pièce est unique et est le reflet d’une tension entre l’idée et la matière. Soit Gil.S travaille le métal pour lui imposer une forme prédéfinie, soit la forme est dictée par le métal qui par sa résistance et son énergie, le conduit à des œuvres inattendues et surprenantes.

Dans l’univers de l’artiste peintre Martine Le Bidan de Guérande, la couleur est importante, vivante, vibrante. Elle surgit, s’impose, raconte. Ses portraits, souvent masculins, semblent habités de l’intérieur. Ils portent une intensité brute, mêlant force et fragilité, comme si chaque regard contenait une histoire silencieuse. Entre instinct et matière, la peinture de Martine ne cherche pas à représenter, mais à révéler une émotion, un lien, une présence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-01T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00.000+02:00

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Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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