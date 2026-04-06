[RENCONTRE]- pique-nique de printemps thabor Rennes Vendredi 22 mai, 12h00 Gratuit, sur inscription, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Une dernière occasion de se rencontrer avant l’été !

Rejoignez l’équipe du CMI pour un pique-nique de printemps au parc du Thabor.

Il s’agit du dernier rendez-vous de l’année : une belle occasion pour vous rencontrer avant l’été, si vous restez sur Rennes, ou pour se dire aurevoir si votre mobilité se termine.

Le CMI fournira quelques boissons et snacks à partager, ainsi que quelques jeux.

**A vous d’apporter votre propre pique-nique, ou pourquoi pas, si vous le souhaitez, des spécialités à partager !**

Infos pratiques

> Gratuit

> Inscription en ligne avant le jeudi 21 mai.

_**Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T14:00:00.000+02:00

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https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-pique-nique-de-printemps-1977916990964?aff=oddtdtcreator

thabor parc du thabor Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes Ille-et-Vilaine



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