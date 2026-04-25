Séminaire externe – Paul Conduit – Institut Jacques Monod Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Vendredi 22 mai, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Invité par Régis Giet, Paul Conduit présentera ses travaux sur les mécanismes qui régissent la nucléation des microtubules, un processus crucial qui sous-tend l’architecture & la fonction cellulaires.

### La régulation de la nucléation des microtubules dans les neurones

En utilisant _Drosophila_ comme modèle d’étude, nous analysons comment la nucléation des microtubules est régulée au niveau des centres organisateurs de microtubules (MTOCs) pour permettre à différentes cellules de former des réseaux de microtubules hautement spécialisés. Les neurones sont un exemple emblématique de cellules aux morphologies complexes, nécessitant la génération et le maintien de réseaux de microtubules fortement polarisés.

Lors de ce séminaire, je présenterai **des travaux récemment publiés montrant comment la nucléation asymétrique des microtubules** à partir des stacks golgiens dans le corps cellulaire neuronal **contribue à maintenir une polarité correcte** dans les axones proximaux et les dendrites. J’évoquerai également des résultats inédits révélant de nouveaux MTOCs identifiés dans les dendrites, qui organisent localement les microtubules pour soutenir l’architecture neuronale.

[**Paul Conduit**](https://www.ijm.fr/nos-equipes/conduit-lab-vf/) est directeur de recherche CNRS et responsable d’équipe à l’Institut Jacques Monod. Ses recherches ont pour principal objectif de décrypter les mécanismes qui régissent la nucléation des microtubules, un processus crucial qui sous-tend l’architecture et la fonction cellulaires.

Contact : [**Régis Giet**](https://igdr.univ-rennes.fr/regis-giet)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T12:00:00.000+02:00

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Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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