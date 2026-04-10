Dialogue de Voisins Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes
Dialogue de Voisins Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes mercredi 20 mai 2026.
Dialogue de Voisins Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 20 – 30 mai Ille-et-Vilaine
Exposition – Restitution résidence Tania Bracq
L’artiste Tania Bracq, chanteuse lyrique, a mené des ateliers d’écriture sous forme de rencontre intergénérationnelle avec des résidents de l’Ehpad Saint Hélier et des élèves de CM1 de l’Ecole du Vieux Cours. Cette exposition met en valeur leurs productions écrites et illustrées autour de la thématique du patrimoine rennais et des souvenirs des seniors. Une déambulation dessinée dans le quartier est proposée au public le 25 avril.
Tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-20T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T18:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41
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