Cap Vers l’Emploi – Les astuces qui changent tout – 26 et 27 mai 2026 Agence RENNES CENTRE Rennes Mardi 26 mai, 09h00 Ille-et-Vilaine

1 parcours, 2 ateliers de 3 heures les 26 et 27 mai 2026 Dans les locaux de Cap emploi.

1 parcours, 2 ateliers de 3 heures les 26 et 27 mai 2026 Dans les locaux de Cap emploi. Quelques prérequis : Être reconnu en situation de handicap ou avec des démarches de reconnaissance en cours Être prêt à travailler un projet professionnel Avoir les compétences de base avec l’utilisation de l’informatique Être disponible sur les temps de parcours (ateliers les 26 et 27 mai matins) Objectif : optimiser sa recherche d’emploi Adapter ses outils de communication Organiser sa recherche d’emploi Re

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-26T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-26T12:00:00.000+02:00

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https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/628371

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine



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