[Rennes] Exploratoire/Weker. Rendez-vous handicap et formation 1 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes
[Rennes] Exploratoire/Weker. Rendez-vous handicap et formation 1 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes mardi 26 mai 2026.
[Rennes] Exploratoire/Weker. Rendez-vous handicap et formation 1 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes Mardi 26 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
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Exploratoire/Weker. Rendez-vous handicap et formation, EPNAK
Rendez-vous individuel pour un conseil personnalisé de 45 minutes pour vous informer sur : la formation, le financement, la recherche de stage/alternance, comment parler de mon handicap lors d’un entretien et comment chercher des entreprises handi-friendly ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-26T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-26T17:00:00.000+02:00
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exploratoire@we-ker.org
1 cours des Alliés, 35000 Rennes 1 cours des Alliés, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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