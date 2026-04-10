[Rennes] Exploratoire/Weker. Rendez-vous handicap et formation 1 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes Mardi 26 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

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Exploratoire/Weker. Rendez-vous handicap et formation, EPNAK

Rendez-vous individuel pour un conseil personnalisé de 45 minutes pour vous informer sur : la formation, le financement, la recherche de stage/alternance, comment parler de mon handicap lors d’un entretien et comment chercher des entreprises handi-friendly ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-26T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-26T17:00:00.000+02:00

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exploratoire@we-ker.org

1 cours des Alliés, 35000 Rennes 1 cours des Alliés, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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