Exposition « Aquarelles animalières » Orangerie du Thabor Rennes 25 – 31 mai Ille-et-Vilaine

Une rencontre avec la faune au naturel

L’aquarelle est un émouvant souvenir familial. Enfant, j’étais émerveillée du temps que passait ma grand-mère à peindre sur la plage. Je réalise aujourd’hui combien ce temps était précieux pour elle hier et combien il l’est aussi pour moi aujourd’hui. C’est pourquoi j’ai choisi cette technique picturale.

Je pratique l’aquarelle essentiellement « en mouillé sur sec » pour le réalisme que cela rend possible. Je peins des aquarelles d’animaux sauvages pour proposer un moment de contemplation de la faune, faire partager une rencontre, une émotion. Le spectateur peut ainsi se recentrer sur l’essentiel : la vie et la nature.

Je suis admirative du travail et de l’engagement de Rosa Bonheur (peintre française animalière 1822- 1899) ainsi que des photographes animaliers tels que Vincent Munier et Jim Brandenburg.

Le réalisme que j’affectionne passe par le regard, le détail des traits du pelage ou de la fourrure… Je veux donner l’illusion du toucher. Le portrait retranscrit la beauté de l’animal, son individualité et son intimité, proposant un face à face.

Aux aguets, à l’approche, au repos, je cherche à montrer le magnétisme de l’animal, son instinct, son intelligence. Sans fond et sans accessoire, les animaux sont pleinement parmi nous. Montrer la beauté animale est central dans ma démarche, de même que montrer les similitudes entre l’humanité et l’animalité dans les regards, les postures et les comportements.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-25T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T19:00:00.000+02:00

1



Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

