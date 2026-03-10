Fest’n Breizh #15 Salle de la Cité Rennes Vendredi 22 mai, 18h30

**Fest’n Breizh** revient pour sa **15e édition** et vous donne rendez-vous le vendredi **22 mai 2026 dès 18h30** pour son grand fest-noz à Rennes ✨️

Pour cette édition, nous avons l’immense plaisir d’accueillir **Fall Foen, Modkozmik Galactik, Fahrenheit & Soazig Hamelin, Duo Bourreau/Lasbleiz et Trio Sourded**.

Alors, notez bien la date et venez danser à la **salle de la Cité**



**☝️Informations pratiques :**

**Tarifs :**

– 7 euros en tarif prévente HelloAsso (tarif disponible jusqu’au vendredi 8 mai)

– 8 euros en plein tarif (à partir du samedi 9 mai sur HelloAsso ou bien directement sur place lors de la soirée)

– 6 euros pour les étudiant.e.s

– gratuit – de 12 ans

**Restauration et bar sur place.**

**Accessibilité :** Bus et métro arrêt Sainte-Anne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T23:59:00.000+02:00

https://www.helloasso.com/associations/fest-n-breizh/evenements/fest-noz-22-mai-fest-n-breizh-2026

Salle de la Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



