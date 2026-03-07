FESTIVAL JAZZ À LA HARPE #25 La Ferme de la Harpe Rennes 22 – 30 mai Ille-et-Vilaine

Tarifs et billetterie annoncés prochainement

Le festival Jazz à la Harpe revient pour une 25e édition du 22 mai au 31 mai 2026 !

Jazz à la Harpe – 25e édition

**Le festival Jazz à la Harpe revient pour une 25e édition du 22 mai au 31 mai 2026, sous le signe de l’Afro-Jazz et du Jazz Manouche !**

Programmation à venir !

http://3regards.com 02 99 59 45 38

La Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000, RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

accueil@3regards.com 02 99 59 45 38

Association 3 Regards – Léo Lagrange



