FESTIVAL JAZZ À LA HARPE #25 La Ferme de la Harpe Rennes

Tarifs et billetterie annoncés prochainement
**Le festival Jazz à la Harpe revient pour une 25e édition du 22 mai au 31 mai 2026, sous le signe de l’Afro-Jazz et du Jazz Manouche !**
Programmation à venir !
Début : 2026-05-22T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T23:59:00.000+02:00
http://3regards.com 02 99 59 45 38
La Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000, RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
Association 3 Regards – Léo Lagrange