FESTIVAL JAZZ À LA HARPE #25, La Ferme de la Harpe, Rennes
FESTIVAL JAZZ À LA HARPE #25, La Ferme de la Harpe, Rennes vendredi 22 mai 2026.
FESTIVAL JAZZ À LA HARPE #25 22 – 30 mai La Ferme de la Harpe Ille-et-Vilaine
Tarifs et billetterie annoncés prochainement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
Jazz à la Harpe – 25e édition
Le festival Jazz à la Harpe revient pour une 25e édition du 22 mai au 31 mai 2026, sous le signe de l’Afro-Jazz et du Jazz Manouche !
Programmation à venir !
La Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000, RENNES Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 59 45 38 http://3regards.com https://www.facebook.com/asso3regards;https://www.instagram.com/3regardsleolagrange/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 59 45 38 »}] La Ferme de la Harpe, espace d’activités éducatives et de loisirs ouvertes à un large public. Pratiques musicales individuelles
et collectives, ateliers techniques et manuels, et activités sportives.
Le festival Jazz à la Harpe revient pour une 25e édition du 22 mai au 31 mai 2026 ! Festival Musique
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- UN MOJITO AVANT LE PRINCE CHARMANT COMEDIE DE RENNES Rennes 15 avril 2026
- Journée de dépannage électronique et informatique La Ferme de la Harpe Rennes 15 avril 2026
- Journée de dépannage électronique et informatique, La Ferme de la Harpe, Rennes 15 avril 2026
- Atelier d’éveil à la nature Maison de quartier La Bellangerais Rennes 15 avril 2026
- À Pâques, résolvez une enquête dans le centre historique de Rennes Place de la Mairie Rennes 15 avril 2026