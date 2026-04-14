FESTIVAL JAZZ À LA HARPE #25, La Ferme de la Harpe, Rennes

FESTIVAL JAZZ À LA HARPE #25 22 – 30 mai La Ferme de la Harpe Ille-et-Vilaine

Tarifs et billetterie annoncés prochainement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Jazz à la Harpe – 25e édition

Le festival Jazz à la Harpe revient pour une 25e édition du 22 mai au 31 mai 2026, sous le signe de l’Afro-Jazz et du Jazz Manouche !

Programmation à venir !

La Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000, RENNES Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 59 45 38 http://3regards.com https://www.facebook.com/asso3regards;https://www.instagram.com/3regardsleolagrange/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 59 45 38 »}] La Ferme de la Harpe, espace d’activités éducatives et de loisirs ouvertes à un large public. Pratiques musicales individuelles

et collectives, ateliers techniques et manuels, et activités sportives.

Le festival Jazz à la Harpe revient pour une 25e édition du 22 mai au 31 mai 2026 ! Festival Musique