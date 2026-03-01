TAG (série théâtrale rock en 3 episodes), de Karin Serres Théâtre du Cercle Rennes 11 – 13 mai Ille-et-Vilaine

Billetterie en ligne : 8 € tarif plein / 6 € tarif réduit et adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!

Dans le cadre du Festival des Créations Amateures

Des lettres de sang ont été taguées dans la rue où habitent un lieutenant de police et sa sœur. D’autres apparaissent le lendemain. Qui a fait ça? Que signifient-ils? Jour après jour, ces tags mystérieux jettent le trouble parmi les habitants et réactivent les blessures d’enfance du lieutenant. Entre écriture théâtrale et scénario de série télévisée, les protagonistes parcourent cette histoire sur un air poético-trash, rythmé par un étrange choeur canin aux abois. Dans une mise en scène plus décalée que réaliste, ce feuilleton policier sera joué par 12 comédiens qui se répartiront les rôles des deux premiers épisodes…

**Mise en scène :** Christelle Kerdavid **Régie :** Anne Genest

**Avec :** Thomas Aubineau – Marie Beaussan – Florie Bürklin – Alan Commandoux – Emmanuel Cordonnier – Nelly Desilles – Nicolas Doare – Graziella Fief – Annelise Guitet – Jacques Le Pennec – Fabrice Mathoulin – Xavier Piquet

Début : 2026-05-11T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-13T21:40:00.000+02:00

http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



