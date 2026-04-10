Workshop on Cooperative Studies Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Rennes 12 et 13 mai Ille-et-Vilaine

Sur inscription

The 7th Workshop on Cooperative Studies will explore the relationship between economic models and the challenges of sustainability and innovation.

The Workshop on Cooperative Studies brings together researchers from CREM (University of Rennes, CNRS) and SMART (Institut Agro, INRAE) to explore topics such as the social economy, cooperatives, the commons, and organisational diversity. It covers a range of fields (agriculture, finance, etc.). It welcomes research in economics, management and, more broadly, the social sciences, and draws on both quantitative and qualitative methodologies.

FR

Le _Workshop on Cooperative Studies_ réunit les chercheurs et chercheuses du CREM (Université de Rennes, CNRS) et de SMART (Institut Agro, INRAE) autour des thèmes de l’économie sociale, des coopératives, des communs et de la diversité des organisations. Il s’applique à des terrains variés (agriculture, finance, etc.). Il accueille des travaux en économie, gestion et plus largement en sciences sociales, et s’appuie sur des méthodologies quantitatives et qualitatives.

Organisateurs: Simon Cornée, Julie Mayer, Damien Rousselière, Véronique Thelen

[**Programme à télécharger**](https://ged.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/18e31420-c1f4-4f99-ac20-bb3b34366bf2)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-12T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-13T13:00:00.000+02:00

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simon.cornee@univ-rennes.fr damien.rousseliere@inrae.fr veronique.thelen@univ-rennes.fr julie.mayer@univ-rennes.fr

Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35065 Rennes Cedex Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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