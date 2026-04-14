Visites guidées Saint-Martin de Brômes, Mairie de Saint-Martin de Brômes, Rennes

Visites guidées Saint-Martin de Brômes 27 et 28 juin Mairie de Saint-Martin de Brômes Ille-et-Vilaine

Visite gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Labellisé village et cité de caractère, Saint-Martin de Brômes possède un patrimoine particulièrement riche et varié. Aux côtés de l’église Saint-Martin datant des XII et XIVème siècles, richement décorée de peintures d’Esprit-Michel Gibelin ; la tour de l’horloge, monument classé, datant du XIVème siècle, domine le village baigné par le Colostre. Vous découvrirez une étonnante croix de jubilé, un lavoir, une fontaine datant de 1845, ornant une jolie place typiquement provençale. Vous vous attarderez devant l’atelier d’Enrico Campagnola, peintre et sculpteur. Au gré des ruelles étroites et fleuries, vous apprendrez l’histoire des familles de Castellane d’Allemagne et Payan de Saint-Martin qui possédèrent la seigneurie de Saint-Martin. Vous découvrirez les étonnants linteaux de porte de la Grand-Rue. Cependant, en raison des travaux de la tour, le musée gallo-romain ne se visite pas actuellement.

En fonction des disponibilités, des visites libres de l’église auront lieu.

Mairie de Saint-Martin de Brômes Place de la mairie Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « jm.bouge@yahoo.fr »}]

Labellisé village et cité de caractère, Saint-Martin de Brômes possède un patrimoine particulièrement riche et varié. église Saint-Martin de Saint-Martin de Brômes Peintures Esprit Michel Gibelin

Jm Bouge