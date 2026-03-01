Les Idoles, de Christophe Honoré Théâtre du Cercle Rennes 20 – 22 mai Ille-et-Vilaine

Dans le cadre du Festival des Créations Amateures

Guibert, Demy, Daney, Collard, Koltés et Lagarce, sont des auteurs, cinéastes, cinéfils qui sont morts du sida. Le temps d’une représentation, Christophe Honoré leur fait revivre et raconter ces années 90. On y parle d’amour, de sexe, de ce qui est le moteur de la création, de nos petites et grandes lâchetés. Ils se dévoilent et crient leur irrévocable envie d’aimer. Que l’on connaisse ou pas ces artistes, c’est bien de tout une époque dont on parle, pleine de tabous, de rage et où le corps est, plus que jamais, politique.

**Mise en scène :** Alice Millet et Rozenn Tregoat **Régie :** Sébastien Lucas

**Avec :** Timothée Besse – Benoît Dernis – Aurélie Diais – Mathilde Gaudin – Stéphanie Jousset – Gaël Langaret – Maëlle Lefrançois – Stéphanie Netter – Delphine Olivier – Hugo Pellerin – Marlène Viala – Gaëlle Visdeloup

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T22:00:00.000+02:00

http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



