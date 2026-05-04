Rennes : une pièce sur l’angoisse de parler pour ne rien dire Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes 20 – 22 mai Tarif plein 7 € – réduit : 5 € – soutien : 10 € (place + adhésion)

Paiement uniquement en espèces ou chèques sur place.

Réservations:

helloasso.com/associations/lerenardquifume

Justine lutte avec l’art du “small talk” pour sortir de sa solitude. À travers une galerie de personnages, la pièce explore avec humour et tendresse notre besoin vital de lien et d’appartenance.

Comment trouver sa place dans une société où le moindre échange semble être une montagne à gravir ? Justine vit en marge, dépourvue de ce talent si commun : l’art de parler pour ne rien dire. Déterminée à ne plus rester sur le seuil, elle entreprend une transformation radicale pour tenter de « s’incorporer » enfin à la masse, comme on lie des œufs à la pâte. À travers cette quête d’apprivoisement social, la pièce nous entraîne dans une galerie de rencontres, de la mère qui a perdu ses mots au père qui ne veut plus avoir à écouter et tant d’autres révélant avec humour et tendresse que, sous le vernis du small talk, nous cherchons tous désespérément un point de contact.

Au fil de la pièce, dix comédiens interprètent successivement une multitude de personnages tous plus hauts en couleur les uns que les autres. Avec un humour parfois cash, Carole Fréchette nous rappelle que chacun met en œuvre des stratégies parfois surprenantes pour se sentir vivant et traverser cette existence debout. Alternant scènes de chœur et monologues, Small Talk est une pièce résolument contemporaine qui interroge sur ce que c’est que de se sentir ensemble, relié et heureux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T21:30:00.000+02:00

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http://helloasso.com/associations/lerenardquifume

Théâtre du Vieux Saint-Étienne 14 rue d’échange Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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