Atelier décoration Suprise party & Place au miam Maison de quartier La Bellangerais Rennes
Atelier décoration Suprise party & Place au miam Maison de quartier La Bellangerais Rennes lundi 4 mai 2026.
Atelier décoration Suprise party & Place au miam Maison de quartier La Bellangerais Rennes 4 et 20 mai Ille-et-Vilaine
Venez participer aux ateliers créatifs pour préparer la décoration des évènements « Surprise Party » et « Place au Miam » !
### Venez participer aux ateliers créatifs pour préparer la décoration des évènements « Surprise Party » et « Place au Miam » qui auront lieu le 30 mai ! Une occasion de laisser parler votre imagination et de contribuer à l’ambiance festive. Tous les talents sont les bienvenus !
Lundi 4 MAI de 14h à 17h et Mercredi 20 mai de 14h30 à 17h
Maison de Quartier Bellangerais
️Inscription recommandée
Organisé par : MQ Bellangerais x Théâtre Lillico x Cie L’unanime x La Cohue x Centre social Maurepas
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-04T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00
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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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