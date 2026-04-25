Atelier décoration Suprise party & Place au miam Maison de quartier La Bellangerais Rennes 4 et 20 mai Ille-et-Vilaine

Venez participer aux ateliers créatifs pour préparer la décoration des évènements « Surprise Party » et « Place au Miam » !

### Venez participer aux ateliers créatifs pour préparer la décoration des évènements « Surprise Party » et « Place au Miam » qui auront lieu le 30 mai ! Une occasion de laisser parler votre imagination et de contribuer à l’ambiance festive. Tous les talents sont les bienvenus !

Lundi 4 MAI de 14h à 17h et Mercredi 20 mai de 14h30 à 17h

Maison de Quartier Bellangerais

️Inscription recommandée

Organisé par : MQ Bellangerais x Théâtre Lillico x Cie L’unanime x La Cohue x Centre social Maurepas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-04T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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