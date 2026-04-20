[Le Rheu] Une visite du centre de tri Paprec Bretagne Centre social Carrefour 18, 7 Rue d’Espagne, 35200 Rennes Rennes Lundi 4 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

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Le lundi 4 mai 2026, de 10h à 12h30.

Centre Social Carrefour 18, 7 rue d’Espagne – 35200 Rennes

Gratuit, sur inscription

Dans le cadre du Printemps Citoyens, nous organisons différentes activités autour la vie quotidienne et l’environnement. – Une visite d’environ 1h30 du centre de tri Paprec Bretagne au Rheu, afin de comprendre tout l’intérêt de trier ses déchets et de répondre à vos questions en la matière. – Pour la visite du centre de tri le rendez-vous est à 10h00 à carrefour 18 pour un déplacement Collectif en bus. La visite aura lieu de 11h à 12h30.

Les personnes sont invitées à s’inscrire à l’accueil de Carrefour 18. Tel : 02 99 51 32 25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-04T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-04T12:30:00.000+02:00

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02 99 51 32 25

Centre social Carrefour 18, 7 Rue d’Espagne, 35200 Rennes Centre social Carrefour 18, 7 Rue d’Espagne, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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