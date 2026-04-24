[Rennes] Balade sur le thème de la biodiversité à Maurepas Espace social Simone Iff , 12 bis Rue Guy Ropartz, 35700 Rennes Rennes Mardi 26 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

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Le mardi 26 mai 2026, à 14h

Espace social Simone Iff , 12 bis Rue Guy Ropartz, 35700 Rennes

Gratuit, sur inscription

s’inscrire auprès du centre social de Maurepas.

Maurepas a la particularité d’avoir de nombreux beaux « sujets » (cèdres du Liban, orme du Caucase, hêtre pleureur…).

Les arbres ont désormais l’âge du quartier (60 ans environ) donc un très beau développement.

Si vous voulez mieux les connaître, venez les découvrir autour d’une balade sur le thème de la biodiversité. Vous allez en prendre plein les yeux !

Ouvert à toustes, permet de prendre conscience de la biodiversité qui nous entoure et de l’importance de la préserver au sein même de nos quartiers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-26T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-26T16:00:00.000+02:00

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Espace social Simone Iff , 12 bis Rue Guy Ropartz, 35700 Rennes 12 bis Rue Guy Ropartz, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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