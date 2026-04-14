Théâtre 6-10 ans « fille ou garçon ? » de MARION ROUXIN ET ERIC DORIA, MJC bréquigny, Rennes
Théâtre 6-10 ans « fille ou garçon ? » de MARION ROUXIN ET ERIC DORIA, MJC bréquigny, Rennes mercredi 20 mai 2026.
Théâtre 6-10 ans « fille ou garçon ? » de MARION ROUXIN ET ERIC DORIA Mercredi 20 mai, 14h30 MJC bréquigny Ille-et-Vilaine
Gratuite, groupe sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:15:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:15:00+02:00
Un spectacle musical qui explore avec sensibilitéet humour les questions d’identité et d’égalité. À travers chansons, textes et échanges, il interroge les stéréotypes de genre et les normes sociales. Une forme intime et accessible qui invite à réfléchir, ressentir et ouvrir le dialogue.
Pour les groupes, une reservation est demandée.
MJC bréquigny 15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes Rennes 35238 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://beta.framadate.org/polls/5f11f848cefe7f4070bd »}] [{« link »: « https://beta.framadate.org/polls/5f11f848cefe7f4070bd »}]
Un spectacle musical qui explore avec sensibilité et humour les questions d’identité et d’égalité. théatre chanson
Florence Sabatier
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