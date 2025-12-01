Tri-troc mobile Rue de Lorraine, face au n°5 Rennes 26 – 30 mai Ille-et-Vilaine

Quartier Villejean

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-26T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T17:00:00.000+02:00

1



Rue de Lorraine, face au n°5 Rue de Lorraine, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



