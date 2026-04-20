[Rennes] À la découverte des petites bêtes de la mare Devant la Longère, 68 Canal Saint-Martin Rennes
[Rennes] À la découverte des petites bêtes de la mare Devant la Longère, 68 Canal Saint-Martin Rennes mercredi 20 mai 2026.
[Rennes] À la découverte des petites bêtes de la mare Devant la Longère, 68 Canal Saint-Martin Rennes Mercredi 20 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
.
Le mardi 20 mai 2026, de 14h30 à 16h30
La Longère du 68 Canal Saint-Martin
Gratuit
Sur inscription : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)
Partez en famille à la découverte des petites bêtes de la mare ! Munis d’épuisettes, observez insectes, larves et têtards, et apprenez à reconnaître ces habitants discrets ainsi que leur rôle dans l’écosystème. Une activité ludique, conviviale et accessible aux débutants, idéale pour éveiller la curiosité et partager un moment nature.
tout public, à partir de 8 ans. débutant/familliale
Prévoir des chaussures confortables
Adapter sa tenue à la météo
[https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bretagne/agenda-bretagne/agenda-bretagne-2026/sorties-psm/a-la-decouverte-des-petites-betes-de-la-mare-aux-prairies-saint-martin-a-rennes](https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bretagne/agenda-bretagne/agenda-bretagne-2026/sorties-psm/a-la-decouverte-des-petites-betes-de-la-mare-aux-prairies-saint-martin-a-rennes)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-20T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-20T16:30:00.000+02:00
1
reservation.bretagne@lpo.fr
Devant la Longère, 68 Canal Saint-Martin 68 Canal Saint-Martin Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Tri-troc mobile, Placis de l’Orléanais, parking côté boulevard d’Anjou Rennes 20 avril 2026
- Tri-troc mobile, Mail François Mitterrand, face à La Poste Rennes 20 avril 2026
- THE MAD DOG OF EUROPE de Rubika Shah – RENCONTRE, Cinéma du TNB, Rennes 20 avril 2026
- THE MAD DOG OF EUROPE de Rubika Shah – RENCONTRE Cinéma du TNB Rennes 20 avril 2026
- JE T’AIME BANANE COMEDIE DE RENNES Rennes 21 avril 2026