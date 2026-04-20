[Rennes] À la découverte des petites bêtes de la mare Devant la Longère, 68 Canal Saint-Martin Rennes Mercredi 20 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

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Le mardi 20 mai 2026, de 14h30 à 16h30

La Longère du 68 Canal Saint-Martin

Gratuit

Sur inscription : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)

Partez en famille à la découverte des petites bêtes de la mare ! Munis d’épuisettes, observez insectes, larves et têtards, et apprenez à reconnaître ces habitants discrets ainsi que leur rôle dans l’écosystème. Une activité ludique, conviviale et accessible aux débutants, idéale pour éveiller la curiosité et partager un moment nature.

tout public, à partir de 8 ans. débutant/familliale

Prévoir des chaussures confortables

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[https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bretagne/agenda-bretagne/agenda-bretagne-2026/sorties-psm/a-la-decouverte-des-petites-betes-de-la-mare-aux-prairies-saint-martin-a-rennes](https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bretagne/agenda-bretagne/agenda-bretagne-2026/sorties-psm/a-la-decouverte-des-petites-betes-de-la-mare-aux-prairies-saint-martin-a-rennes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T16:30:00.000+02:00

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reservation.bretagne@lpo.fr

Devant la Longère, 68 Canal Saint-Martin 68 Canal Saint-Martin Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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