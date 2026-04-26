Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café numérique – Photographier, Scanner, Rechercher Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

Café numérique – Photographier, Scanner, Rechercher Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

Café numérique – Photographier, Scanner, Rechercher Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes mardi 19 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Thabor-Lucien Rose

Adresse : 11, square Lucien Rose 35000 Rennes

Ville : 35064 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Café numérique – Photographier, Scanner, Rechercher Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mardi 19 mai, 14h30

Aide informatique

Apprendre avec son smartphone à scanner des QR code, numériser des documents ou retrouver sur internet ce que l’on voit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-19T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-19T15:30:00.000+02:00

1
http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)