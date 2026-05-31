Les insectes et autres petites bêtes, Prairies Saint-Martin, Rennes
Les insectes et autres petites bêtes, Prairies Saint-Martin, Rennes mercredi 24 juin 2026.
Les insectes et autres petites bêtes Mercredi 24 juin, 14h30 Prairies Saint-Martin Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00
Lieu : Rennes (35)
Point de rendez-vous : Devant la Longère du 68 Canal Saint-Martin
Horaire : 14h30 à 16h30
Réservation : Oui
Nombre de places : 15
Âge minimal : 8
Prix : Gratuit
Contact : reservation.bretagne@lpo.fr
Entre observations et découvertes, apprenez à mieux connaître ces discrets habitants de nos milieux naturels, comprendre leur rôle… et, pourquoi pas, dompter vos peurs !
– Accessible PMR
– Dès 8 ans
– Prévoir des chaussures confortables
– Adapter sa tenue à la météo
Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à reservation.bretagne@lpo.fr en indiquant dans votre mail :
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La date de la sortie
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L’intitulé de la sortie
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Le nombre d’adulte(s)
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Le nombre d’enfant(s) et leur âge
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Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin
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Comment vous avez entendu parler de cette sortie.
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Partez en famille à la rencontre des insectes et petites bêtes lors d’une animation nature. insectes petites bêtes
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