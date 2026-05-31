Les insectes et autres petites bêtes, Prairies Saint-Martin, Rennes

Les insectes et autres petites bêtes Mercredi 24 juin, 14h30 Prairies Saint-Martin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Lieu : Rennes (35)

Point de rendez-vous : Devant la Longère du 68 Canal Saint-Martin

Horaire : 14h30 à 16h30

Réservation : Oui

Nombre de places : 15

Âge minimal : 8

Prix : Gratuit

Contact : reservation.bretagne@lpo.fr

Entre observations et découvertes, apprenez à mieux connaître ces discrets habitants de nos milieux naturels, comprendre leur rôle… et, pourquoi pas, dompter vos peurs !

– Accessible PMR

– Dès 8 ans

– Prévoir des chaussures confortables

– Adapter sa tenue à la météo

Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à reservation.bretagne@lpo.fr en indiquant dans votre mail :

La date de la sortie

L’intitulé de la sortie

Le nombre d’adulte(s)

Le nombre d’enfant(s) et leur âge

Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin

Comment vous avez entendu parler de cette sortie.

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Partez en famille à la rencontre des insectes et petites bêtes lors d’une animation nature. insectes petites bêtes