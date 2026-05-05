FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 – 7 juin Ille-et-Vilaine

Femme Source est une exploration artistique de la figure féminine comme source de transformation, où chaque visage révèle un passage entre l’intime, le spirituel et l’universel.

Artiste autodidacte depuis plus de vingt-huit ans, je développe une œuvre centrée sur la figure féminine. Depuis l’enfance, mon regard capte, dans les visages, les matières et les fragments du réel, des présences invisibles qui nourrissent mon imaginaire.

À travers le portrait, j’explore les états de l’être — de l’enfermement à la libération — en quête d’apaisement et de transformation. La Femme y apparaît comme une source : source de vie, d’inspiration, de mémoire et de métamorphose.

Femmes, Madones, figures travesties, visages abîmés ou en devenir : mes images donnent corps à des identités multiples, en mouvement, traversées par une dimension à la fois intime et spirituelle. L’esthétique y est essentielle : une beauté incarnée émerge, non pas de la perfection, mais des failles, des altérations, de ce qui résiste et transforme.

Chaque visage devient un territoire sensible, où se rencontrent le visible et l’invisible. Femme Source propose ainsi une immersion dans un univers où chaque regard ouvre un passage vers soi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-01T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00.000+02:00

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Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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