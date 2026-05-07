Cueillette et pressage de fleurs au jardin Maison Marbeuf Rennes Dimanche 31 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

Un atelier nature et poétique pour apprendre à presser et conserver fleurs et feuilles cueillies sur place

Atelier de pressage de fleurs et de création d’herbiers avec Marion, fondatrice de Floésie, créatrice végétale.

Promène‑toi dans le jardin de Maison Marbeuf, construis ta presse en bois et remplis‑la des végétaux que tu auras cueillis ou sélectionnés. Un atelier nature et poétique pour apprendre à presser et conserver fleurs et feuilles.

Le prix couvre :

– la presse que tu rapportes à la maison

– l’accompagnement pas à pas pour la construction de la presse,

– la balade botanique, la cueillette guidée dans le jardin et les conseils apportés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T16:30:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/creation-d-herbiers-de-fleurs-pressees

Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

