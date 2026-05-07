Cueillette et pressage de fleurs au jardin Maison Marbeuf Rennes
Cueillette et pressage de fleurs au jardin Maison Marbeuf Rennes dimanche 31 mai 2026.
Cueillette et pressage de fleurs au jardin Maison Marbeuf Rennes Dimanche 31 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine
Un atelier nature et poétique pour apprendre à presser et conserver fleurs et feuilles cueillies sur place
Atelier de pressage de fleurs et de création d’herbiers avec Marion, fondatrice de Floésie, créatrice végétale.
Promène‑toi dans le jardin de Maison Marbeuf, construis ta presse en bois et remplis‑la des végétaux que tu auras cueillis ou sélectionnés. Un atelier nature et poétique pour apprendre à presser et conserver fleurs et feuilles.
Le prix couvre :
– la presse que tu rapportes à la maison
– l’accompagnement pas à pas pour la construction de la presse,
– la balade botanique, la cueillette guidée dans le jardin et les conseils apportés
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T16:30:00.000+02:00
1
https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/creation-d-herbiers-de-fleurs-pressees
Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes 7 mai 2026
- Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes 7 mai 2026
- Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné, Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage, Rennes 7 mai 2026
- Les visites de l’Antipode, Antipode, Rennes 7 mai 2026
- Concert de l’OSUR Le Diapason – Université de Rennes Rennes 7 mai 2026