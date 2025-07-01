ENTRE VOS MAINS, MARC LAINÉ Théâtre National de Bretagne Rennes 28 – 30 mai Ille-et-Vilaine

Étonnante exposition immersive, « Entre vos mains » invite le public à une visite audioguidée au cœur d’œuvres mystérieuses produites par le jeune artiste spirite Mehdi Lamrani.

L’artiste médiumnique Mehdi Lamrani, mystérieusement disparu le soir de son premier vernissage, était possédé par des fantômes d’artistes pour donner corps à des œuvres restées jusque-là dans les limbes de la création. Entre vos mains est la rétrospective de ce travail mystérieux, déployé en pièces filmiques, chorégraphiques, musicales et littéraires. Parmi ces diverses créations et dans un ingénieux dispositif circulaire, les spectateurs et spectatrices déambulent lors d’une visite audioguidée, prenant la mesure de la vertigineuse étrangeté de l’œuvre de Mehdi Lamrani et reconstituant peu à peu les pièces d’un puzzle tragique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T10:40:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T22:00:00.000+02:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/entre-vos-mains

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



