L’Ours et la Diva Le Bacchus Rennes 26 et 27 mai 18€ et 15€

Une comédie musical de Annick de Grom et Benoit Anet

Un chef d’orchestre arrogant et une chanteuse de cabaret engagée comme femme de ménage s’affrontent autour de leur vision de la musique.

Elle, libre et solaire ; lui, rigide et élitiste.

Fascination mutuelle, clash, rupture… jusqu’à ce que chacun réalise que la musique n’a qu’un seul vrai maître : l’émotion.

Leur rencontre les mènera-t-elle à reconnaître et célébrer la valeur du talent de l’autre ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-26T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-27T22:15:00.000+02:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8177-l-ours-et-la-diva-mai-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



