[Rennes] Explorez la friche #mai Antipode, 75 Av. Jules Maniez, 35000 Rennes Rennes
[Rennes] Explorez la friche #mai Antipode, 75 Av. Jules Maniez, 35000 Rennes Rennes mercredi 27 mai 2026.
[Rennes] Explorez la friche #mai Antipode, 75 Av. Jules Maniez, 35000 Rennes Rennes Mercredi 27 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Découverte en promenade des « Halles en commun ».
Lien programmation : [Explorez la friche !](https://leshallesencommun.fr/agenda/explorez-la-friche-fevrier-2026)
Le principe ? 1 mercredi par mois, nous vous proposons de nous retrouver devant l’Antipode, au 75 Avenue Jules Maniez (Rennes), pour découvrir en promenade les @hallesencommun , lieu collectif dédié à l’économie sociale et solidaire, la culture et l’urbanisme transitoire, au sein du quartier Courrouze.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-27T16:00:00.000+02:00
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Antipode, 75 Av. Jules Maniez, 35000 Rennes 75 Avenue Jules Maniez, 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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