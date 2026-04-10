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[Rennes] Après-midi mobilité à vélo Place Lucie et Raymond Aubrac, 35700 Rennes, France Rennes

[Rennes] Après-midi mobilité à vélo Place Lucie et Raymond Aubrac, 35700 Rennes, France Rennes

[Rennes] Après-midi mobilité à vélo Place Lucie et Raymond Aubrac, 35700 Rennes, France Rennes mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Place Lucie et Raymond Aubrac, 35700 Rennes, France

Adresse : Pl. Lucie et Raymond Aubrac, 35700 Rennes, France

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

[Rennes] Après-midi mobilité à vélo Place Lucie et Raymond Aubrac, 35700 Rennes, France Rennes Mercredi 27 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le collectif Maison du vélo, associations, DQ nord-est Place au Vélo ! à Maurepas
Une après-midi dédiée à la mobilité vélo avec : de l’apprentissage, des balades, de l’auto-réparation, du marquage Bicycode, des animations, des infos sur la location, de la prévention sécurité routière/police, des acteurs du quartier…
À destination des familles du quartier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-27T18:00:00.000+02:00

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Place Lucie et Raymond Aubrac, 35700 Rennes, France Pl. Lucie et Raymond Aubrac, 35700 Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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