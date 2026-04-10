[Rennes] Après-midi mobilité à vélo Place Lucie et Raymond Aubrac, 35700 Rennes, France Rennes
[Rennes] Après-midi mobilité à vélo Place Lucie et Raymond Aubrac, 35700 Rennes, France Rennes mercredi 27 mai 2026.
[Rennes] Après-midi mobilité à vélo Place Lucie et Raymond Aubrac, 35700 Rennes, France Rennes Mercredi 27 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
.
Le collectif Maison du vélo, associations, DQ nord-est Place au Vélo ! à Maurepas
Une après-midi dédiée à la mobilité vélo avec : de l’apprentissage, des balades, de l’auto-réparation, du marquage Bicycode, des animations, des infos sur la location, de la prévention sécurité routière/police, des acteurs du quartier…
À destination des familles du quartier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-27T18:00:00.000+02:00
1
Place Lucie et Raymond Aubrac, 35700 Rennes, France Pl. Lucie et Raymond Aubrac, 35700 Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Soirée Jeu de rôle Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes 10 avril 2026
- Soirée Jeu de rôle Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes 10 avril 2026
- CINÉMA ET JEUX VIDÉO — BIOSHOCK et AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ Cinéma du TNB Rennes 10 avril 2026
- Soirée jeux Salle Polyvalente Miriam Makeba Rennes 10 avril 2026
- Inavouable – Alexis Hk & Benoît Dorémus Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes 10 avril 2026