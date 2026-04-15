Place au Vélo Maurepas, place Lucie et Raymond Aubrac, Rennes
Place au Vélo Maurepas, place Lucie et Raymond Aubrac, Rennes mercredi 27 mai 2026.
Place au Vélo Maurepas Mercredi 27 mai, 14h00 place Lucie et Raymond Aubrac Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00
Rendez-vous pour une après-midi festive pour petits et grands autour du vélo : apprentissage, quiz code de la route et code piéton, balades à vélo dans le quartier, auto-réparation, bricolages et décorations de vélo, marquage Bicycode offert…!
Organisé avec la police, la direction de quartier Maurepas, la Maison du Vélo, le CDAS35 et des associations et commerçants du quartier.
place Lucie et Raymond Aubrac place Lucie et Raymond Aubrac Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Après-midi festive et pédagogique autour du vélo
Police nationale
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