Atelier réparation de vélo avec la Petite Rennes ! Rue de Lorraine, Tri-Troc Rennes
Atelier réparation de vélo avec la Petite Rennes ! Rue de Lorraine, Tri-Troc Rennes mardi 26 mai 2026.
Atelier réparation de vélo avec la Petite Rennes ! Rue de Lorraine, Tri-Troc Rennes Mardi 26 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine
La Petite Rennes et sa super équipe viennent à L’atelier des transitions pour aider les habitants à réparer leurs vélos gratuitement.
A L’atelier des transitions de Villejean.
De 15h à 18h.
Le Mardi 26 Mai 2026, Rue de Lorraine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-26T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-26T18:00:00.000+02:00
1
Rue de Lorraine, Tri-Troc Rennes Rennes Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Atelier 2tonnes – Beaulieu – INSA – 07/05, INSA Rennes, Rennes 7 mai 2026
- Atelier 2tonnes – Beaulieu – INSA – 07/05 INSA Rennes Rennes 7 mai 2026
- Soutenance de thèse – Claire Caron Amphithéâtre A – bâtiment 2 – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 7 mai 2026
- Ateliers adultes d’initiations informatiques Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes 7 mai 2026
- Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes 7 mai 2026