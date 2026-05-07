Atelier réparation de vélo avec la Petite Rennes ! Rue de Lorraine, Tri-Troc Rennes Mardi 26 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

La Petite Rennes et sa super équipe viennent à L’atelier des transitions pour aider les habitants à réparer leurs vélos gratuitement.

A L’atelier des transitions de Villejean.

De 15h à 18h.

Le Mardi 26 Mai 2026, Rue de Lorraine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-26T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-26T18:00:00.000+02:00

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Rue de Lorraine, Tri-Troc Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



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