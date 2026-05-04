Ateliers adultes d’initiations informatiques Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes
Ateliers adultes d’initiations informatiques Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes jeudi 7 mai 2026.
Ateliers adultes d’initiations informatiques Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes 7 mai – 2 juillet, certains jeudis Ille-et-Vilaine
Besoin de mieux comprendre votre ordinateur ou votre smartphone ? Ces ateliers vous aident à prendre en main les outils numériques du quotidien : courrier électronique, documents, navigation…
Ateliers adultes d’initiations informatiques → les jeudis — 14h-16h30
Des formations pour apprendre à connaître son ordinateur, sa tablette ou son smartphone.
Besoin de mieux comprendre votre ordinateur ou votre smartphone ? Ces ateliers vous aident à prendre en main les outils numériques du quotidien : courrier électronique, démarches en ligne, documents, navigation…
► 3 € l’atelier + adhésion ARC (4 €)
► informations et inscription auprès de Lucie : 07 82 16 36 95 / [multimedia@mqvillejean.fr](mailto:multimedia@mqvillejean.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-07T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-02T16:00:00.000+02:00
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Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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