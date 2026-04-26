Dialogues de voisins : en chanson Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes
Dialogues de voisins : en chanson Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes mardi 26 mai 2026.
Dialogues de voisins : en chanson Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mardi 26 mai, 14h30
Rencontre
Un rencontre ouverte à toutes et tous, orchestrée par l’artiste et chanteuse lyrique Tania Bracq. Des résidents de l’Ehpad Saint Hélier et des élèves de l’école du Vieux Cours font vivre des instants suspendus en transcrivant par la parole et l’image le fruit de leur collaboration.
Tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-26T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-26T16:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41
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