Théâtre 6-10 ans « fille ou garçon ? » de MARION ROUXIN ET ERIC DORIA MJC bréquigny Rennes Mercredi 20 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuite, groupe sur réservation

Un spectacle musical qui explore avec sensibilité et humour les questions d’identité et d’égalité.

Un spectacle musical qui explore avec sensibilitéet humour les questions d’identité et d’égalité. À travers chansons, textes et échanges, il interroge les stéréotypes de genre et les normes sociales. Une forme intime et accessible qui invite à réfléchir, ressentir et ouvrir le dialogue.

Pour les groupes, [une reservation est demandée](https://beta.framadate.org/polls/5f11f848cefe7f4070bd).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T16:15:00.000+02:00

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https://beta.framadate.org/polls/5f11f848cefe7f4070bd

MJC bréquigny 15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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