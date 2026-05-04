Remise des prix du Rallye Mathématique de Bretagne Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Mercredi 20 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

La cérémonie de remise des prix aura lieu le mercredi 20 Mai 2026 au Diapason, campus de Beaulieu, à Rennes.

Organisé par l’IREM de Rennes depuis 1976, **le Rallye Mathématique de Bretagne est une** **compétition ouverte aux classes de troisième et seconde de l’académie de Rennes**. La participation se fait en classe entière via une connexion internet. Les élèves doivent résoudre en un temps limité des énigmes mathématiques présentées de manière attractive et ludique. Plus de 120 classes ont participé à l’édition de Noël 2025.

**L’objectif principal du Rallye est d’encourager les orientations vers les sections scientifiques** en présentant une approche vivante des mathématiques, sollicitant et stimulant l’intelligence et la curiosité. Il s’agit de **développer la culture scientifique des élèves de collège et de lycée**, en montrant que les mathématiques sont amusantes, accessibles à toutes et à tous au prix d’un effort de recherche et d’imagination. Par ailleurs, le principe de fonctionnement du Rallye met l’accent sur le travail en équipe.

**Programme de la cérémonie de remise des prix :**

* 13h45-14h : Accueil

* 14h15-15h : Exposé de vulgarisation mathématique par Mickaël Launay

* 15h15 : Remise des prix

* 15h45-16h45 : Goûter avec ateliers de jeux mathématiques

**Mickaël Launay est un mathématicien français reconnu pour sa passion et son talent en vulgarisation mathématique**. Diplômé de l’École normale supérieure et docteur en probabilités, il s’est fait connaître grâce à son site MicMaths puis sa chaîne YouTube éponyme, qui compte aujourd’hui plus de 560 000 abonnés. Auteur d’ouvrages traduits en seize langues, dont Le grand roman des maths, il partage sa curiosité et son amour des mathématiques à travers des vidéos, des ateliers et une chronique d’énigmes dans Le Monde. Sa démarche accessible et engagée fait de lui une référence incontournable dans le paysage français de la diffusion scientifique.

Tous les élèves, étudiants ou enseignants qui souhaiteraient assister à la cérémonie sont les bienvenus. Prendre contact avec les organisateurs pour la réservation. Dans la limite des places disponibles.

**Contacts et incsriptions :**

Université de Rennes : Goulwen Fichou, Ronan Quarez

Inscription : [rallye-mathematiques@univ-rennes.fr](mailto:rallye-mathematiques@univ-rennes.fr)

**Plus d’infos**

* [sur le rallye](https://irem.univ-rennes.fr/presentation-du-rallye-mathematique-de-bretagne)

* [sur les classements et la remise des prix 2026](https://irem.univ-rennes.fr/classements-et-remise-des-prix)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00

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https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives rallye-mathematiques@univ-rennes.fr

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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