Les Ateliers de la Fabrique d’innovation Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Coworking space Rennes Mardi 26 mai, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Session #17 – L’innovation : agir ou penser ?

**Les Ateliers de la Frabrique d’innovation – Session #17 : l’innovation, agir ou penser ?**

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation du [Campus Innovation de l’Université de Rennes](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/) sont des rendez-vous réguliers, ouverts aux praticien·nes de l’innovation qui souhaitent travailler ensemble sur des sujets concrets pour se former, s’entraîner, se confronter à des approches ou des connaissances nouvelles, échanger avec des pairs et développer des opportunités.

**PROGRAMME**

16h45 – Accueil

17h – Nous travaillerons ensemble sur le thème « Innovation, agir ou penser ? » avec :

– **Matthieu Beucher**, entrepreneur et ancien fondateur de Klaxoon, qui partagera son expérience du blitzscaling.

– **Isabelle Fages**, chargée d’affaires en propriété intellectuelle à l’INPI, qui présentera un outil de détection des océans bleus.

– **Sylvain Pernon**, enseignant-chercheur à l’Université de Rennes, qui reviendra sur les projets d’innovation au Project Lab.

– **Marisa Belén Navas**, chef de projet, qui discutera des différents projets innovants qu’elle a menés.

**Le thème de la session d’idéation sera « Comment harmoniser action et pensée ? ».**

18h15 – Questions diverses et échanges

**INFORMATIONS PRATIQUES**

L’événement est gratuit mais il est sur inscription.

Salle Coworking space au second étage du Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), sur le Campus de Beaulieu.

L’objectif est de contribuer à la formation d’une communauté d’innovatrices et d’innovateurs durable qui pratiquent ensemble l’innovation sur le long terme et pourront faire émerger des projets. D’autres dispositifs (ressources en ligne, masterclasses…) seront mis en oeuvre dans cette même approche.

Contact : [campusinnovation@univ-rennes.fr](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)

Site web : [campus-innovation.univ-rennes.fr](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-26T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-26T18:30:00.000+02:00

1

https://www.eventbrite.fr/e/1988152667147?aff=oddtdtcreator

Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Coworking space 263 Av. Général Leclerc, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

