Bretagne Autour du Monde 2026, Bâyiment à Modeler (BAM), Rennes
Bretagne Autour du Monde 2026, Bâyiment à Modeler (BAM), Rennes vendredi 15 mai 2026.
Bretagne Autour du Monde 2026 15 – 17 mai Bâyiment à Modeler (BAM) Ille-et-Vilaine
Prix Libre mais conscient!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T08:00:00+02:00 – 2026-05-15T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-17T08:00:00+02:00 – 2026-05-17T23:59:00+02:00
BRETAGNE AUTOUR DU MONDE REVIENT POUR SON ÉDITION 2026!
Le Fest-Noz multiculturel se tiendra les 15, 16 et 17 mai prochains au Bâtiment à Modeler (2 rue André Trasbot, 35000 Rennes) le tout à prix libre!
Concerts, de la danse, des ateliers de langues… Une belle occasion de (re)découvrir la culture bretonne et celle de partout ailleurs!
Restauration et buvette sur place.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur aminti.fr
Bâyiment à Modeler (BAM) 2 rue André Trasbot, 35000 RENNES Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/aminti-association/evenements/bretagne-autour-du-monde-1 »}] [{« link »: « http://aminti.fr »}]
Le Fest-Noz multiculturel se tiendra les 15, 16 et 17 mai prochains au Bâtiment à Modeler (2 rue André Trasbot, 35000 Rennes) le tout à prix libre! fest-noz culture
www.herosdoesstuff.com
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