Présentation de saison 26/27 La Paillette Rennes
Présentation de saison 26/27 La Paillette Rennes jeudi 25 juin 2026.
Présentation de saison 26/27 La Paillette Rennes Jeudi 25 juin, 19h00
La Paillette est heureuse de vous dévoiler en avant-première les 16 spectacles de la saison 2026-2027. Vous pourrez ensuite échanger avec toute l’équipe de La Paillette autour d’un verre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-25T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-25T20:30:00.000+02:00
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La Paillette 2, rue du Pré de Bris Rennes
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