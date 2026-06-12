Présentation de saison 26/27 La Paillette Rennes Jeudi 25 juin, 19h00

La Paillette est heureuse de vous dévoiler en avant-première les 16 spectacles de la saison 2026-2027. Vous pourrez ensuite échanger avec toute l’équipe de La Paillette autour d’un verre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T20:30:00.000+02:00

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La Paillette 2, rue du Pré de Bris Rennes



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