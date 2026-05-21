Café-Santé « Bien vieillir » 15 rue de Dinan 35000 RENNES Rennes
Café-Santé « Bien vieillir » 15 rue de Dinan 35000 RENNES Rennes vendredi 12 juin 2026.
Café-Santé « Bien vieillir » 15 rue de Dinan 35000 RENNES Rennes Vendredi 12 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine
Animé par Morgane et Vanessa de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Rennes Santé Nord Saint-Martin
Inscriptions obligatoires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-12T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-12T16:00:00.000+02:00
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0749600698 rennes.sante.nsm@gmail.com https://medplan.fr/MSP-Rennes-Sante-Nord-Saint-Martin
15 rue de Dinan 35000 RENNES 15 rue de Dinan – Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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