, Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean, Rennes
, Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean, Rennes jeudi 11 juin 2026.
Jeudi 11 juin, 11h00 Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T11:00:00+02:00 – 2026-06-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T11:00:00+02:00 – 2026-06-11T12:00:00+02:00
Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://iscr.univ-rennes.fr/ »}, {« link »: « https://profiles.rice.edu/faculty/aditya-mohite »}, {« link »: « https://ged.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/bca85cd1-e693-49c7-b238-5dbc42271662 »}, {« link »: « https://iscr.univ-rennes.fr/claudine-katan »}, {« link »: « mailto:claudine.katan@univ-rennes.fr »}]
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026