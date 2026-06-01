PARADISIAQUE, La Paillette, Rennes
PARADISIAQUE, La Paillette, Rennes dimanche 7 juin 2026.
PARADISIAQUE Dimanche 7 juin, 21h00 La Paillette Ille-et-Vilaine
5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T21:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:30:00+02:00
Qui n’a jamais rêvé de partir à Tahiti pour profiter du soleil paradisiaque ? Qui n’a jamais envisagé une année sabbatique là où l’horizon est bleu azur ? Des touristes, des influenceur·se·s, des surfeur·se·s, etc., se croisent à Tahiti pour le meilleur et surtout pour le pire. Le Paradis est un enfer toujours pavé des meilleures intentions.
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]
Qui n’a jamais rêvé de partir à Tahiti pour profiter du soleil paradisiaque ? Des touristes, des influenceur·se·s, des surfeur·se·s, etc, se croisent à Tahiti pour le meilleur et surtout pour le pire. festival théâtre
DR
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