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Le langage oral, 15 rue de Dinan 35000 RENNES, Rennes

mardi 28 juillet 2026 · 15 rue de Dinan 35000 RENNES · Rennes

Le langage oral, 15 rue de Dinan 35000 RENNES, Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
15 rue de Dinan 35000 RENNES
Adresse
15 rue de Dinan - Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Le langage oral Mardi 28 juillet, 14h00 15 rue de Dinan 35000 RENNES Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00

Les orthophonistes de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Rennes Santé Nord Saint Martin proposent un atelier gratuit pour les parents des 0-5 ans sur le thème du langage oral.

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Mieux comprendre les difficultés d’acquisition du langage et comment le stimuler au quotidien ? orthophonie langage

Florian GOUYA

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