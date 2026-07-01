Le langage oral, 15 rue de Dinan 35000 RENNES, Rennes

Informations pratiques

Le langage oral Mardi 28 juillet, 14h00 15 rue de Dinan 35000 RENNES Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00

Les orthophonistes de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Rennes Santé Nord Saint Martin proposent un atelier gratuit pour les parents des 0-5 ans sur le thème du langage oral.

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Mieux comprendre les difficultés d’acquisition du langage et comment le stimuler au quotidien ? orthophonie langage

Florian GOUYA