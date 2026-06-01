SORTIE – Direction base de loisirs de TREMELIN !, EPI des Longs Champs, Rennes

SORTIE – Direction base de loisirs de TREMELIN ! Mercredi 22 juillet, 09h15 EPI des Longs Champs Ille-et-Vilaine

Sur inscription, Tarif 3 à 5€/personne, forfait famille + de 5 personnes 12 à 20€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T09:15:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T09:15:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

Sortie à la journée, trajet en car (45 min). Tout public, enfant accompagné d’un adulte/un parent : baignade, balade, pédalo !

Apporter son pique-nique et ses affaires de plage.

Tarif 3 à 5€/personne, forfait famille + de 5 personnes 12 à 20€.

Départ à l’EPI des Longs Champs à 9h15 – Retour à 18h.

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Brittany

A 30 min de Rennes et aux portes de la Forêt de Brocéliande, le Lac de Trémelin est un petit coin préservé entre landes et forêt où il fait bon flâner, bronzer, faire trempette, se dépenser, jouer …!

Office de tourisme de Tremelin