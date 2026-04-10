Un point c’est tout ! Orangerie du Thabor Rennes 8 – 14 juin Ille-et-Vilaine

Il y a le point de départ et le point final.. ou pas !

La technique du pointillisme m’attire, inspirée par les réalisations aborigènes, j’y vois dans cette technique une ouverture à la création.

L’état d’esprit dans lequel je peins est à l’image de la citation reprise dans ma description.

Après tout qui n’a jamais fait le point ? Il suffit de quelques points pour rêver .. s’il existe autant de points que de différences, il y aura toujours des points qui nous rassemblent. C’est sûrement ça qu’on appelle le point commun.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-08T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T20:30:00.000+02:00

1



Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

