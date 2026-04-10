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ATELIER SIMULATIONS D’ENTRETIENS Agence RENNES CENTRE Rennes

ATELIER SIMULATIONS D’ENTRETIENS Agence RENNES CENTRE Rennes

ATELIER SIMULATIONS D’ENTRETIENS Agence RENNES CENTRE Rennes jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Agence RENNES CENTRE

Adresse : 35000 Rennes

Ville : 35001 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

ATELIER SIMULATIONS D’ENTRETIENS Agence RENNES CENTRE Rennes Jeudi 21 mai, 10h15 Ille-et-Vilaine

Atelier simulations d’entretiens Se préparer aux entretiens de recrutement en se mettant en conditions réelles d’entretien d’embauche avec un employeur, aborder sa situation de handicap et valoriser s

Atelier simulations d’entretiens Se préparer aux entretiens de recrutement en se mettant en conditions réelles d’entretien d’embauche avec un employeur, aborder sa situation de handicap et valoriser sa candidature. Atelier à destination des bénéficiaires de l’obligation d’emploi inscrits à France Travail, en démarche active d’emploi et ayant un projet professionnel validé par son conseiller emploi. (venir avec son CV actualisé et une offre d’emploi sur laquelle portera l’entretien)

Durée 45 mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-21T10:15:00.000+02:00
Fin : 2026-05-21T11:00:00.000+02:00

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 https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/619581

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine


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