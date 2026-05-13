Le numérique responsable dans les collectivités territoriales –

Rôles et limites de l’éco-conception Salle Condorcet Bât. 8B, allée Henri Poincaré Campus Beaulieu, Université de Rennes Rennes Jeudi 21 mai, 09h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La journée d’étude du projet EcoWeb, porté par Vincent Carlino et Bénédicte Toullec, aura lieu le jeudi 21 mai sur le campus de Beaulieu à Rennes.

Le projet Ecoweb analyse les enjeux socio-politiques de l’écoconception numérique dans sa concrétisation pratique au sein des collectivités territoriales incitées depuis la loi REEN (2021) à adopter une stratégie de « numérique responsable ».

[PROGRAMME (en téléchargement)](https://www.calameo.com/read/008215873bf860e52ad37)

9h – 9h30 : Accueil des participant·es

9h30 – 9h45 : Ouverture de la journée

9h45 – 10h45 :

**Éco-concevoir les sites web des collectivités territoriales en Bretagne : résultats et perspectives du projet Ecoweb**

Vincent Carlino (Université Catholique de l’Ouest) et Bénédicte Toullec (Université de Rennes)

**Le numérique responsable : nouvelles professions, nouvelles compétences, nouvelles pratiques**

Romain Vindevoghel (Sorbonne Université, Université Paris Nanterre)

10h45 – 11h : Pause café

11h-12h30 : **Table ronde « Penser et pratiquer l’éco-conception numérique. Nécessité de ralentir et injonction à accélérer à l’ère de l’IA »**

Discussion animée par Lorreine Petters (Université Grenoble-Alpes) avec

* Alexia Pronesti (EHESS, Cermes3) Doctorante en sociologie travaillant sur les considérations environnementales et éthiques dans la conception et la maintenance des applications numériques dans le cadre de la numérisation des villes.

* Anne Faubry (Designers Ethiques) UX/UI designer cofondatrice de l’association Designers Ethiques et du Guide d’écoconception de services numériques.

* Jacques-François Marchandise (INSA, Laboratoire fabrique de la pensée critique) Chercheur associé à l’INSA de Rennes et prospectiviste explore les conditions de transition vers un numérique responsable et porteur de pouvoir d’agir.

* Arnaud Levy (Noesya, Université Bordeaux-Montaigne) Maitre de conférences associé, développeur et co-fondateur de la coopérative Noesya spécialiste des communs numériques.

12h-13h30 : Déjeuner libre sur le campus Beaulieu

13h30 – 16h : Ateliers au choix

**Atelier 1 : Transition écologique et organisations publiques : coopérations et résistances**

Restitution d’enquête et retours d’expériences des collectivités bretonnes sur les projets d’éco-conception de sites web.

Retour d’expérience des chantiers de refonte, liens avec les acteurs du numérique responsable sur le territoire, expérience de la loi Reen, démarches d’audit RGESN, liens et tensions entre éco-conception et IA.

**Atelier 2 : Sensibiliser et embarquer les équipes dans des projets de conception responsable**

Échanges sur la conception d’un serious game sur les enjeux de conception responsable.

Partage d’expériences de terrain : leviers et freins pour mettre en place des projets de communication responsable (accessibilité, sobriété éditoriale, éco-conception, etc.).

Réflexion collective pour aborder ces questions sous la forme d’un jeu en vue de constituer une communauté d’intérêts et de bêta-testeurs.

16h : Pause café

16h15 – 17h15 : **Le numérique au Québec : transformation au coeur, transitions en région**

Julien Pierre (Université de Sherbrooke, Canada) en visioconférence

17h15 – 17h30 : Clôture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-21T17:30:00.000+02:00

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benedicte.toullec@univ-rennes.fr

Salle Condorcet Bât. 8B, allée Henri Poincaré Campus Beaulieu, Université de Rennes 263 avenue du Général Leclerc, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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