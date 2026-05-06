Fête de la Redadeg, salle de la Cité, Rennes

Fête de la Redadeg Jeudi 14 mai, 16h00 salle de la Cité Ille-et-Vilaine

Prix libre/ Priz dieub – 5€ conseillé/ 5€ aliet – Gratuit l’après-midi/ Digoust d’abardaez

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T16:00:00+02:00 – 2026-05-14T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-14T16:00:00+02:00 – 2026-05-14T23:59:00+02:00

16h-19h

Animations en breton et lecture d’albums en gallo et en breton avec le duo Sparfell/Aghesse

Abadennoù e brezhoneg ha lenn albomoù e brezhoneg hag e gallaoueg gant an daouad Sparfell/Aghesse

18h

Bagad Cesson-Sévigné + Flashmob place Sainte-Anne

Bagad Soazon Sevigneg

+ Flashmob plasenn Santez Anna

19h-00h

Fest-noz !

Digabestr, Diridollou / Toscer, Lintañf / Suignard junior, Forj

Fest-noz !

00h

Tout le monde dehors pour le passage de la Redadeg !

An holl er maez evit tremen ar Redadeg !

salle de la Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Fête pour le passage de la Redadeg à Rennes Fest-noz fête

Redadeg