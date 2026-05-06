Fête de la Redadeg, salle de la Cité, Rennes
Fête de la Redadeg, salle de la Cité, Rennes jeudi 14 mai 2026.
Fête de la Redadeg Jeudi 14 mai, 16h00 salle de la Cité Ille-et-Vilaine
Prix libre/ Priz dieub – 5€ conseillé/ 5€ aliet – Gratuit l’après-midi/ Digoust d’abardaez
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T16:00:00+02:00 – 2026-05-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-14T16:00:00+02:00 – 2026-05-14T23:59:00+02:00
16h-19h
Animations en breton et lecture d’albums en gallo et en breton avec le duo Sparfell/Aghesse
Abadennoù e brezhoneg ha lenn albomoù e brezhoneg hag e gallaoueg gant an daouad Sparfell/Aghesse
18h
Bagad Cesson-Sévigné + Flashmob place Sainte-Anne
Bagad Soazon Sevigneg
+ Flashmob plasenn Santez Anna
19h-00h
Fest-noz !
Digabestr, Diridollou / Toscer, Lintañf / Suignard junior, Forj
Fest-noz !
00h
Tout le monde dehors pour le passage de la Redadeg !
An holl er maez evit tremen ar Redadeg !
salle de la Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Fête pour le passage de la Redadeg à Rennes Fest-noz fête
Redadeg
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