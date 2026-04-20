CONFÉRENCE NO ANGER Théâtre National de Bretagne Rennes
CONFÉRENCE NO ANGER Théâtre National de Bretagne Rennes samedi 30 mai 2026.
CONFÉRENCE NO ANGER Théâtre National de Bretagne Rennes Samedi 30 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine
Tarif 12€ / Tarif Carte Sortir ! 5,50€
Festival Transforme – Rennes 2026, de la Fondation d’Entreprise Hermès. Conférence de l’artiste No Anger sur l’invisibilisation des artistes handicapé·es à travers l’histoire des freak shows.
Dans le cadre du festival Transforme – Rennes de la Fondation d’Entreprise Hermès.
Conférence de l’artiste No Anger sur l’invisibilisation des artistes handicapé·e·s à travers l’histoire des freak shows et les mécanismes contemporains d’exclusion dans les arts vivants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T16:40:00.000+02:00
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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4187
Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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